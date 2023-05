Porto Empedocle, non ci sono stati abusi edilizi: assolta imprenditrice

Il fatto non sussiste. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, ha assolto l’imprenditrice Rosalba Filippazzo dall’accusa di abusi edilizi in contrada Caos, nei pressi della casa di Pirandello. La donna era stata denunciata nell’estate 2021 dopo un controllo dei carabinieri che le contestarono l’occupazione di area demaniale.

Secondo l’accusa avrebbe realizzato alcune modifiche, tra le quali una piattaforma in cemento e un gazebo, in un’area di 265 metri quadrati.

Durante il dibattimento l’imprenditrice, difesa dall’avvocato Giuseppe Aiello, ha dichiarato che la piattaforma in cemento era già esistente ancor prima del suo subentro nella concessione demaniale e che – in ogni caso – era stata autorizzata dal Demanio e dal comune di Porto Empedocle. Il giudice ha così assolto la donna perché il fatto non sussiste.