Salvato da un infarto sicuro dopo esame in farmacia, 66enne operato d’urgenza

È accaduto all’interno della Farmacia GiuntaPharma di Delia dove un uomo di sessantasei anni si era recato per prenotare una visita medica cardiologica. La farmacia, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e in sperimentazione per le prestazioni in Area Cuore, ha proposto al paziente di effettuare un elettrocardiogramma in sede eseguito da un’infermiera, la Dott.ssa Flavia Iannello, supportata dalla Dott.ssa Tiziana Setzu medico cardiologo del Policlinico di Bari. Infermiera e medico immediatamente si sono accorte che i parametri cardiologici non erano nella norma e che il paziente doveva immediatamente recarsi al Pronto Soccorso. Dopo poche ore l’uomo è stato operato d’urgenza all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici gli hanno impiantato un pacemaker.