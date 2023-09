Sambuca di Sicilia, furti con “cavallo di ritorno” e droga: in 4 a processo 

La procura di Sciacca ha disposto il giudizio immediato nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta su un giro di furti con cavallo di ritorno a Sambuca di Sicilia. A processo, senza passare dal filtro dell’udienza preliminare, vanno Francesco Sabella, 25 anni di Sambuca; Giuseppe Di Franco, 19 anni di Palermo; Maurizio Sammarco, 20 anni di Palermo; Mario Gallina, 49 anni di Sambuca. La prima udienza del processo è fissata per il 9 novembre.

A Sabella vengono contestati i reati di estorsione e tentata estorsione. Secondo l’inchiesta sarebbe stato il basista dei furti poi eseguiti dai due palermitani. In particolare, in una occasione avrebbe ricevuto 4.500 euro per la restituzione di una moto rubata; nel secondo episodio, solo tentato, avrebbe invece preteso 1.500 euro ma la somma non fu mai consegnata. Ai due palermitani viene contestato il reato di furto. Il nome di Mario Gallina, attualmente ai domiciliari, emerge invece durante l’attività investigativa del cavallo di ritorno. Attraverso alcune intercettazioni, infatti, sarebbe venuto fuori un fatto di droga con la detenzione di 56 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina. Per il 49enne l’inizio del processo è fissato il 29 novembre.

Nel colegio difensivo gli avvocati Calogero Santangelo, Filippo Maria Gallina e Antonella Teresa Re.