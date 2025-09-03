Sbalzato dal mezzo dei rifiuti, operaio ferito a Gela

Anche oggi, mercoledì 3 settembre 2025, si contano due vittime sul lavoro, in Veneto e nelle Marche. Gravi incidenti anche in Lombardia, Abruzzo e Sicilia.

A Gela un operaio del servizio rifiuti è stato sbalzato fuori dal mezzo sul quale stava svolgendo operazioni di carico e scarico, in un’area a ridosso del sito Eni. Un cedimento tecnico del mezzo sarebbe la causa di quanto accaduto.

L’operaio, alle dipendenze di Impianti Srr, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti. Non sono da escludere verifiche ulteriori da parte delle autorità competenti.