Gela

Sbalzato dal mezzo dei rifiuti, operaio ferito a Gela

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Anche oggi, mercoledì 3 settembre 2025, si contano due vittime sul lavoro, in Veneto e nelle Marche. Gravi incidenti anche in Lombardia, Abruzzo e Sicilia.

A Gela un operaio del servizio rifiuti è stato sbalzato fuori dal mezzo sul quale stava svolgendo operazioni di carico e scarico, in un’area a ridosso del sito Eni. Un cedimento tecnico del mezzo sarebbe la causa di quanto accaduto.

L’operaio, alle dipendenze di Impianti Srr, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti. Non sono da escludere verifiche ulteriori da parte delle autorità competenti.

