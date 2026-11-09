Sciacca, al Palazzo di Giustizia un convegno sui bambini vittime di violenza assistita

I bambini che assistono alla violenza domestica, spesso invisibili nel conflitto tra adulti, e il loro diritto a crescere in un ambiente sicuro, sereno e libero dalla paura. Sarà questo il tema al centro del convegno “Viaggio nello spazio protetto – Bambini invisibili nel conflitto degli adulti: il diritto di crescere al sicuro e senza paura”, in programma giovedì 12 novembre 2026, dalle 15:30 alle 18:30, nell’aula F, al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Sciacca.

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio, nasce dall’esperienza maturata dall’équipe dell’Area Violenza di Genere nel lavoro quotidiano con le donne e i minori accolti nelle strutture di protezione.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sui bambini che vivono situazioni di violenza assistita e sulle conseguenze che i conflitti familiari possono avere sul loro percorso di crescita. Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di coordinare gli interventi tra magistratura, servizi sociali e professionisti della salute.

Tra gli argomenti principali ci sarà il rapporto tra il diritto alla bigenitorialità e la necessità di garantire innanzitutto la sicurezza dei minori, soprattutto nei casi in cui uno dei genitori sia autore di violenza. Si parlerà inoltre del ruolo degli Spazi Neutri, dei Consultori Familiari e dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV), con un approfondimento sulle modalità di svolgimento e sul monitoraggio degli incontri protetti.

A moderare i lavori sarà il giornalista Giuseppe Pantano. Sono previsti i saluti istituzionali di Bruno Fasciana, presidente del Tribunale di Sciacca, Maria Teresa Maligno, procuratrice della Repubblica, Carmela Bacino, presidente dell’Ordine degli Avvocati, e Leonarda Armato Barone, presidente della Cooperativa Sociale Quadrifoglio.

Dopo l’introduzione di Marisa Gagliano, assistente sociale e coordinatrice dell’Area Violenza di Genere, interverranno magistrati, psicologi, psicoterapeuti e professionisti impegnati nella tutela dei minori. Tra questi la sostituta procuratrice Carlotta Buzzi, la psicologa dell’ASP di Agrigento Valentina Palminteri, l’avvocata e curatrice speciale del minore Lidia Lo Presti, la psicoterapeuta Amalia Leone, la psicologa Iole Melidone e la giudice del Tribunale di Sciacca Valentina Stabile.

L’incontro prenderà spunto anche dal libro “Pianeti nascosti: un viaggio nello spazio protetto”, che attraverso il linguaggio della fiaba racconta le esperienze di violenza assistita incontrate nelle case protette.

Il messaggio che attraversa l’iniziativa è chiaro: la protezione dei bambini non può limitarsi all’applicazione dei provvedimenti giudiziari, ma deve tradursi in un impegno concreto e condiviso, capace di mettere al primo posto i loro bisogni, le loro paure e il diritto a un’infanzia serena.

La partecipazione al convegno è gratuita. L’appuntamento è per giovedì 12 novembre, dalle 15:30 alle 18:30, nell’aula F del Palazzo di Giustizia di Sciacca. È previsto inoltre l’accreditamento CFP per l’Ordine degli Avvocati.