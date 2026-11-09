Apertura

Favarese a processo per droga ma la difesa incalza: “Non sono 31 chili ma grammi di hashish”

Nel verbale di sequestro, secondo quanto fatto presente dalla difesa, ci fu un errore materiale di scrittura che trasformò il quantitativo di 31 grammi in 31 chilogrammi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È finito a processo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ma la difesa solleva un errore non di poco conto. Il quantitativo di droga sequestrato non è 31 chilogrammi bensì 31 grammi. Lo ha fatto presente questa mattina in aula l’avvocato Salvatore Cusumano che, nel chiedere il rito abbreviato nei confronti di un ventisettenne di Favara, ha anche sollecitato il giudice Agata Genna a far modificare al pubblico ministero la contestazione mossa al giovane.

La vicenda risale al 18 settembre 2025 quando i carabinieri, impegnati in una perquisizione in un bar del centro, trovarono dell’hashish addosso al ventiseienne, avventore dell’esercizio commerciale. L’accertamento venne esteso poi a casa dove fu rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente. Nel verbale di sequestro, però, ci fu un errore materiale di scrittura che trasformò il quantitativo di 31 grammi in 31 chilogrammi. Si torna in aula l’8 marzo per la discussione di pm e difesa.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Future emergenze sanitarie, il commissario Delle Donne invitato al Parlamento europeo
Ultime Notizie

Tenta di truffare Carabiniere in congedo, arrestato 24enne
Mafia

Ballarò si ferma per i funerali del boss Emanuele Rubino; i residenti: “Siamo abbandonati a noi stessi”
Catania

A scuola con un coltello a serramanico, denunciato un 14enne
Sciacca

Sciacca, al Palazzo di Giustizia un convegno sui bambini vittime di violenza assistita
banner italpress istituzionale banner italpress tv