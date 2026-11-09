Favarese a processo per droga ma la difesa incalza: “Non sono 31 chili ma grammi di hashish”

È finito a processo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ma la difesa solleva un errore non di poco conto. Il quantitativo di droga sequestrato non è 31 chilogrammi bensì 31 grammi. Lo ha fatto presente questa mattina in aula l’avvocato Salvatore Cusumano che, nel chiedere il rito abbreviato nei confronti di un ventisettenne di Favara, ha anche sollecitato il giudice Agata Genna a far modificare al pubblico ministero la contestazione mossa al giovane.

La vicenda risale al 18 settembre 2025 quando i carabinieri, impegnati in una perquisizione in un bar del centro, trovarono dell’hashish addosso al ventiseienne, avventore dell’esercizio commerciale. L’accertamento venne esteso poi a casa dove fu rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente. Nel verbale di sequestro, però, ci fu un errore materiale di scrittura che trasformò il quantitativo di 31 grammi in 31 chilogrammi. Si torna in aula l’8 marzo per la discussione di pm e difesa.