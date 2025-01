Sciacca, tunisino picchiato e derubato: al via le indagini

Rapina nella centralissima via Conzo, a Sciacca. La vittima un quarantenne tunisino che è stato avvicinato da due persone che lo hanno malmenato e gli hanno portato via qualche decina di euro, di cui era in possesso.

Il tunisino è stato costretto a recarsi in pronto soccorso per le cure necessarie; formalizzata già denunciata a carico di ignoti, i Carabinieri della locale compagnia hanno avviato le indagini per risalire agli autori.

Un aiuto indispensabile potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere di viodeosorveglianza nella zona.