Autobotti ferme ad Agrigento, insorgono i residenti di Maddalusa: “senza acqua non si vive”





“Senza acqua non si vive, nemmeno gli animali si trattano così. Per pagare l’IMU, pagare la luce, pagare il telefono, siamo in regola, per l’acqua adesso siamo diventati abusivi. Cosi non si può vivere. Noi eravamo forniti tranquillamente dagli autobottisti, telefonavamo, venivano ci scaricavano l’acqua e pagavamo. Gli autobottisti hanno fatto sempre il suo lavoro in piena regola. Ora non so per quale motivo sta succedendo tutto questo e da nove giorni la zona di Mandalusa siamo tutti senza acqua”. Queste le parole di un cittadino di Agrigento residente a Maddalusa la cosiddetta “zona A”, un’area urbanizzata, ma non servita in modo stabile dalla rete idrica pubblica. Per questo molte famiglie dipendono dalle autobotti per avere l’acqua, ma con il fermo dei mezzi, la situazione è peggiorata: diverse abitazioni sono rimaste completamente a secco e i residenti questa mattina si sono riuniti davanti il Comune in piazza Pirandello per protestare e chiedere la risoluzione del problema.

“Non si può ovviamente vivere senza acqua a casa proprio”, commenta un’altra cittadina sottolineando: “l’acqua è un bene primario per tutti e nessuno può vietare ad una persona di non usufruire di un bene primario perché noi abitiamo lì da una vita adesso perché è successo tutto questo marasma adesso, come dice il procuratore Di Leo siamo diventati abusivi”.

I residenti chiedono interventi immediati e se nelle prossime ore non si risolve saranno anche disposti a consegnare le loro schede elettorali al Prefetto di Agrigento e non andare a votare. Dopo un incontro con i vertici di AICA, secondo quanto riferito dagli stessi cittadini, dall’azienda sarebbe stata avanzata la richiesta di effettuare un censimento delle utenze presenti nella zona, primo passo per verificare il numero delle abitazioni coinvolte e valutare possibili interventi.