Accompagnare gli elettori alle urne e contrastare l’astensionismo, la proposta del candidato sindaco Di Rosa

Dopo la nota del 3 marzo scorso con la quale il candidato sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa aveva annunciato l’iniziativa “Ti portiamo noi a votare”, arriva oggi una formale richiesta indirizzata al Prefetto di Agrigento per ottenere chiarimenti ed eventuale nulla osta all’attivazione del servizio gratuito di accompagnamento degli elettori ai seggi nelle giornate del 24 e 25 maggio. «Abbiamo deciso di muoverci nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole – dichiara Giuseppe Di Rosa – chiedendo formalmente al Prefetto se sia possibile attivare questo servizio totalmente gratuito rivolto ai cittadini che hanno difficoltà a raggiungere il proprio seggio».

Di Rosa evidenzia come l’obiettivo dell’iniziativa sia esclusivamente quello di incentivare la partecipazione democratica e contrastare il forte astensionismo che negli ultimi anni ha caratterizzato le consultazioni elettorali. «Il voto è un diritto fondamentale e non può diventare un privilegio riservato solo a chi ha mezzi, auto o familiari disponibili. Ci sono anziani, persone con difficoltà motorie e cittadini senza possibilità di spostamento che rischiano concretamente di rinunciare al voto. Noi vogliamo aiutare queste persone, gratuitamente e senza alcun interesse diverso dalla partecipazione democratica».

Il candidato sindaco sottolinea inoltre come, ad oggi, il Comune di Agrigento non abbia attivato alcun servizio pubblico dedicato all’accompagnamento degli elettori ai seggi. «Qualora il Prefetto dovesse rilasciare il necessario nulla osta o chiarimento positivo – conclude Di Rosa – confermiamo sin da subito la nostra disponibilità ad attivare il servizio “Ti portiamo noi a votare”, totalmente gratuito, aperto a tutti e organizzato nel rispetto delle regole e delle istituzioni».