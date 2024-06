Scontro tra due, cinque feriti: una in codice rosso

Incidente stradale con cinque feriti sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, nella tarda mattinata di oggi. L’incidente, avvenuto a tre chilometri da Comiso, ha visto coinvolte una Opel Corsa e una Fiat Punto. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere. Le cinque persone ferite sono state trasportate in ospedale dalle quattro ambulanze intervenute, una è in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale e i carabinieri.