Scontro tra furgone e auto: due feriti

Grave incidente questa mattina al Km 13 della Strada Statale 124 Siracusana, all’innesto con la SS 417 Catania-Gela, in corrispondenza dello svincolo Caltagirone Nord.

Lo scontro ha coinvolto una Ford Fiesta, con a bordo due persone di San Michele di Ganzaria, e un mezzo furgonato Iveco. Il bilancio è di due feriti, soccorsi dai sanitari del 118 di Caltagirone. Illeso ma in forte stato di shock il conducente dell’Iveco, assistito dall’equipe del 118 di Mirabella Imbaccari.

Sul posto la Polizia Locale di Caltagirone per i rilievi e il personale Anas-FS per la gestione della viabilità. (Foto Franco Assenza)