Scoperto lavoratore in nero in un panificio, sospesa l’attività 

I carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro del comando provinciale di Agrigento, unitamente ai colleghi del Nas, hanno effettuato un controllo in un panificio in un piccolo comune del comprensorio canicattinese riscontrando diverse irregolarità.

I militari dell’Arma, al termine dell’ispezione, hanno sorpreso un lavoratore completamente in nero oltre ad aver accertato la mancata formazione, l’omessa sorveglianza sanitaria e il non aver consegnato i dispositivi di protezione al personale. A finire nei guai è stato il titolare dell’attività commerciale, un cinquantenne che è stato denunciato. La licenza è stata temporaneamente sospesa fino al ripristino delle condizioni previste dalla norma.