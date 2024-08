Siculiana, priva di sensi in spiaggia durante la notte di ferragosto: giovane soccorsa dai Carabinieri

Una giovane ragazza è stata rianimata dopo un malore, che ha fatto temere il peggio, da un giovane Carabiniere della stazione di Siculiana in servizio durante il servizio di pattuglia nella giornata di Ferragosto sulla spiaggia di Siculiana Marina. I militari, dopo alcune segnalazioni da parte di alcuni bagnanti, sono arrivati sulla spiaggia trovando la ragazza priva di conoscenza; allora il carabiniere senza perdere tempo, e in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, ha eseguito le manovre necessarie per disostruire il cavo orale fino a quando la giovane non ha preso coscienza. Dopo un triage presso l’ospedale di Agrigento, la ragazza sta bene e ha voluto incontrare il carabiniere per ringraziarlo.