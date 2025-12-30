PRIMO PIANO
Silenzio e applausi per l’ultimo saluto all’artista Lorenzo Reina
Una chiesa gremita per l’ultimo saluto al padre creatore del Teatro Andromeda
Si sono svolti nella Chiesa Madre di Santo Stefano di Quisquina i funerali dell’artista Lorenzo Reina, creatore del Teatro Andromeda, venuto a mancare improvvisamente all’età di 65 anni.
Una chiesa gremita, rose rosse sulla bara di Lorenzo, toccante l’ultimo saluto del figlio Libero, un assordante silenzio fuori dalla Chiesa accompagnato da lunghissimi applausi di riconoscimento e affetto.
Lorenzo, eterno visionario, lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell’arte.
