Palermo

Lavoratori in nero in un bar e carenze a livello igienico sanitario, denunciato titolare

Durante i controlli sequestrati circa 15 chilogrammi di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

A Trabia il titolare 42enne di un bar è stato denunciato perché, i militari coadiuvati nelle fasi esecutive dai colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno accertato la presenza di due lavoratori in nero e diverse carenze a livello igienico sanitario tra cui, anche la mancata presentazione della SCIA sanitaria.

Le violazioni accertate, hanno fatto scattare l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività, il sequestro di circa 15 chilogrammi di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e, la contestazione di violazioni amministrative superiori a 17.000 euro.   

I controlli, che proseguiranno in modo serrato anche durante le prossime settimane, rappresentato un chiaro segnale di contrasto al commercio irregolare e di tutela della salute dei cittadini.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Palermo

Lavoratori in nero in un bar e carenze a livello igienico sanitario, denunciato titolare
PRIMO PIANO

Silenzio e applausi per l’ultimo saluto all’artista Lorenzo Reina
Apertura

Lei lo lascia, lui la maltratta: denunciato disoccupato agrigentino
Agrigento

Tamponamento per una mancata precedenza, automobilisti litigano e mandano in tilt il traffico 
Apertura

Sorpreso con tre panetti di hashish, obbligo di dimora per venticinquenne 
Catania

Oltre mille articoli di materiale pirotecnico pericoloso, due denunce
banner italpress istituzionale banner italpress tv