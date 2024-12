Sorpresi con la cocaina addosso, tre denunce a Licata 

Sorpresi con alcune dosi di cocaina verosimilmente appena acquistate. I carabinieri di Licata hanno denunciato tre persone del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di due donne – 65 e 25 anni – e di un uomo di 36 anni. Il controllo è scattato nelle scorse sere quando i militari dell’Arma erano impegnati in perquisizioni e accertamenti su persone. I tre hanno subito mostrato un atteggiamento di nervosismo e, in effetti, poco dopo sono stati rinvenuti circa dieci grammi di cocaina. Per tutti è scattata la denuncia.