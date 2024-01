Sparano colpi di fucile da abitazione, due denunciati

Due giovani sono stati denunciati dalla polizia a Catania perché sorpresi a sparare colpi di fucile da un balcone ieri intorno alle 2.30 in via Garibaldi. Dopo avere rinvenuto per strada sette cartucce esplose, i poliziotti hanno perquisito l’appartamento che era stato segnalato, trovando un fucile da caccia del quale però non è stato possibile accertare la provenienza. Sono stati inoltre recuperati 50 grammi di marijuana. I due sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi, accensione ed esplosione pericolosa e ricettazione. E uno dei due è stato segnalato per uso di sostanza stupefacente.