Stalking ai danni di un uomo, condannata 53enne agrigentina 

Quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per aver molestato e perseguitato un uomo. Confermata anche in appello la condanna nei confronti di una 53enne di Menfi. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe ingiuriato la persona offesa per le vie della città, anche davanti ad altre persone, seguendolo fin sotto casa e passando lentamente con l’auto. La vicenda risale al periodo compreso tra il 2016 ed il 2017.