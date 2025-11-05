Svolta nell’omicidio di Peppe Ottaviano, fermato il presunto assassino

I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato una persona accusata di aver ucciso Giuseppe Ottaviano, a Scicli il 12 maggio 2024. Quel giorno Ottaviano era stato trovato cadavere nella sua abitazione, da familiari e amici. I carabinieri hanno ricostruito con chi la vittima aveva trascorso le sue ultime ore di vita e avrebbero individuato movente ed autore del delitto. I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 nel Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore di Ragusa.

Giuseppe Ottaviano 41 anni, venne ucciso nella notte tra sabato 11 maggio e domenica 12 maggio 2024 a Scicli, nel Ragusano, nella sua abitazione di via Manenti. Il corpo venne scoperto dalla sorella. Non rispondeva al telefono; la sua autovettura parcheggiata male ostruiva l’ingresso ad un garage. Un vicino chiamo’ la madre che, momentaneamente fuori citta’, allerto’ la sorella: il corpo senza vita del fratello era riverso a terra. Sangue ovunque, dal pavimento ai tendaggi, ma senza segni di colluttazione. Le indagini, sotto il coordinamento della procura di Ragusa, sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli. Sul posto a piu’ riprese i Ris di Messina per scandagliare casa, autovettura e garage. Sara’ l’autopsia a dare una prima svolta.

Oltre ai traumi emersi nel corso della ispezione cadaverica, due ferite al capo e la frattura del setto nasale che non permettevano di escludere un incidente domestico, emergono la rottura di 4 costole e una frattura della scatola cranica. Si segue la pista dell’omicidio. L’esame autoptico venne effettuato dal dottor Giuseppe Algieri, medico legale, mentre la famiglia di Giuseppe Ottaviano, rappresentata dagli avvocati Luigi Piccione e Barbara Arena aveva incaricato come consulente di parte, il medico legale Paola Bonfiglio. Diversi accessi dei Ris all’abitazione, l’ultimo a luglio di quest’anno. e circa un mese fa la riconsegna dell’abitazione alla famiglia. Ora la svolta.