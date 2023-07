Traffico di droga nel centro storico di Caltanissetta: un arresto

La Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Martedì pomeriggio, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle zone del centro storico del Capoluogo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito controlli in un immobile, sulla base di alcune segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Questura. Gli agenti hanno identificato un giovane che usciva frettolosamente dall’abitazione dopo che ci era entrato poco prima. Lo stesso è stato trovato in possesso di un involucro di hashish. Dalla perquisizione eseguita all’interno dell’immobile da cui era uscito il predetto giovane, i poliziotti hanno identificato altro soggetto che deteneva in casa quasi 100 grammi di hashish ai fini dello spaccio.