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Tragico incidente con lo scooter, morto 17enne

Il giovane - Emanuel Giorgio Ruta - era in sella ad uno scooter mentre dal lato opposto sopraggiungeva un'autovettura

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Un 17enne ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente nel tratto Modica-Ispica della statale 115, in contrada Beneventano, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Modica. Il giovane – Emanuel Giorgio Ruta – era in sella ad uno scooter mentre dal lato opposto sopraggiungeva un’autovettura. Le condizioni del ragazzo che risiede a Pozzallo, sono apparse subito gravi e oltre al 118 era stato allertato anche l’elisoccorso. I sanitari hanno cercato di rianimare il giovane che pero’ e’ deceduto sul posto. Informata la Procura.

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