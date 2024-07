Tragico schianto sulla “Ragusana”, morto 23enne

Un giovane di 23 anni e’ morto in un incidente stradale avvenuto nelle ore scorse sulla Catania-Ragusa, nota come Ragusana. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, il 23enne era alla guida di una Golf che, per cause da accertare, si e’ scontrata con un camion. Il giovane, originario di Lentini, nel Siracusano, e’ deceduto poco dopo mentre il Tir e’ andato in fiamme. La strada e’ stata chiusa al traffico in tutte le direzioni di marcia.

foto BlogSicilia.it