Trovato dai Carabinieri con droga e coltello sul lungomare, denunciato
Deve rispondere per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere
Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri di Giarre in occasione delle festività natalizie, finalizzati a garantire sicurezza e serenità ai cittadini e ai numerosi turisti, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti sul lungomare Pantano di Riposto, area particolarmente frequentata durante questo periodo.
Nel corso di un servizio di pattugliamento, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione un 24enne residente ad Acireale, incensurato, che camminava tra la gente con fare guardingo; fermato e perquisito. Il ragazzo aveva con sé 6 grammi di marijuana e un coltello del tipo “a farfalla”, detenuto senza alcun giustificato motivo.A seguito dell’accertamento, il giovane non solo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti ma, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere