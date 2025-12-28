Trovato dai Carabinieri con droga e coltello sul lungomare, denunciato

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri di Giarre in occasione delle festività natalizie, finalizzati a garantire sicurezza e serenità ai cittadini e ai numerosi turisti, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti sul lungomare Pantano di Riposto, area particolarmente frequentata durante questo periodo.

Nel corso di un servizio di pattugliamento, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione un 24enne residente ad Acireale, incensurato, che camminava tra la gente con fare guardingo; fermato e perquisito. Il ragazzo aveva con sé 6 grammi di marijuana e un coltello del tipo “a farfalla”, detenuto senza alcun giustificato motivo.A seguito dell’accertamento, il giovane non solo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti ma, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere