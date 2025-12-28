Agrigento

Minacce e aggressione nei confronti dei genitori, arrestato 25enne

L'agrigentino è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un venticinquenne agrigentino, è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare siglata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia.

Il giovane avrebbe ripetutamente minacciato e in più occasioni aggredito i genitori, che esasperati della situazione, hanno chiesto aiuto alla polizia.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Cronaca

Sorpreso di notte a rubare in un negozio sul lungomare: arrestato
Catania

Rubano 700 euro e oggetti di valore ad un passeggero in aeroporto: ladri denunciati
Cultura

Capodanno in musica a Casteltermini, ospite d’eccezione la dj Georgia Mos
Palma di Montechiaro

Verso le amministrative a Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino ufficializza la ricandidatura
Ultime Notizie

Auto di lusso rubate ritrovate tra la vegetazione: al via le indagini
PRIMO PIANO

Trovato dai Carabinieri con droga e coltello sul lungomare, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv