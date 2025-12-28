Palermo

Droga nascosta nei barattoli, arrestato spacciatore

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato, la misura cautelare degli arresti domiciliari

I militari della locale stazione, durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio, hanno arrestato un pregiudicato 19enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, durante il servizio perlustrativo, transitando in via Imbriani, hanno sorpreso il presunto spacciatore che, all’esterno della propria abitazione, è stato visto cedere un piccolo involucro ad un ragazzo.Entrambi i giovani sono stati prontamente bloccati e, durante la perquisizione personale, l’avventore è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Ottenuto il riscontro, i Carabinieri hanno esteso le ricerche all’interno dell’abitazione in uso al 19enne dove, in alcuni barattoli posizionati in cucina, sono stati recuperati ulteriori 45 dosi di cocaina e un panetto di hashish del peso di circa 70.Oltre alla droga, i militari hanno trovato anche materiale vario per il confezionamento e la somma di 2.600 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato, la misura cautelare degli arresti domiciliari; il giovane acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.

