Apertura

Tre panetti di hashish nel giubbotto, arrestato un venticinquenne a Ribera

L’indagato è stato trasferito nel carcere di Sciacca in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un venticinquenne di nazionalità tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di 285 grammi.

L’operazione antidroga è stata condotta con l’ausilio delle unità cinofile. Lo stupefacente, secondo quanto accertato, era nascosto all’interno di un giubbotto. L’indagato ha nominato difensore di fiducia l’avvocato Giuseppe Tramuta, che si è messo al lavoro in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Cronaca

Sorpreso di notte a rubare in un negozio sul lungomare: arrestato
Catania

Rubano 700 euro e oggetti di valore ad un passeggero in aeroporto: ladri denunciati
Cultura

Capodanno in musica a Casteltermini, ospite d’eccezione la dj Georgia Mos
Palma di Montechiaro

Verso le amministrative a Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino ufficializza la ricandidatura
Ultime Notizie

Auto di lusso rubate ritrovate tra la vegetazione: al via le indagini
PRIMO PIANO

Trovato dai Carabinieri con droga e coltello sul lungomare, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv