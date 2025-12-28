Ultime Notizie

Auto di lusso rubate ritrovate tra la vegetazione: al via le indagini

Le autovetture recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri ha consentito di recuperare cinque autovetture di grossa cilindrata, tutte oggetto di furto, che erano state accuratamente nascoste in una zona isolata della città, verosimilmente in attesa di essere immesse nel mercato illecito estero.
Nel primo pomeriggio del 25 dicembre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, il Nucleo Elicotteri di Catania ha individuato dall’alto una presenza anomala di veicoli di alta gamma lungo una stradina di campagna alle spalle del cimitero di Catania. Le autovetture, in apparente buono stato di conservazione, erano state abilmente occultate tra la fitta vegetazione, all’interno di un fondo pubblico difficilmente accessibile e lontano da sguardi indiscreti.
Una volta individuate le auto, gli elicotteristi hanno mantenuto l’area costantemente sotto osservazione, fornendo in tempo reale indicazioni precise ai colleghi del Nucleo Radiomobile, chiamati a intervenire “da terra”. Dall’alto, l’equipaggio ha guidato i militari lungo la stradina di campagna, segnalando l’accesso più sicuro e il punto esatto in cui le autovetture erano state occultate tra la vegetazione.
L’intervento coordinato ha permesso di raggiungere rapidamente il sito senza disperdere elementi utili alle indagini, confermando sul posto quanto emerso dal monitoraggio aereo. Un’azione corale che testimonia l’efficacia della sinergia operativa tra i reparti dell’Arma, in cui il controllo dall’alto e l’intervento sul terreno si sono integrati in modo tempestivo e decisivo, trasformando un’intuizione investigativa in un recupero concreto e immediato.
I successivi riscontri hanno confermato che i veicoli rinvenuti erano tutti provento di furti denunciati nei giorni precedenti in diverse zone del centro e della fascia costiera cittadina.
Le modalità di occultamento, la scelta del luogo e la tipologia delle autovetture fanno ritenere che i mezzi fossero stati temporaneamente stoccati in attesa di essere trasferiti altrove, secondo un modus operandi riconducibile a gruppi criminali specializzati nel traffico illecito di veicoli, spesso destinati a mercati oltreconfine.
Le autovetture recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar, il cui intestatario non è stato al momento rintracciato e che è stata pertanto affidata a una ditta specializzata per la custodia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Cronaca

Sorpreso di notte a rubare in un negozio sul lungomare: arrestato
Catania

Rubano 700 euro e oggetti di valore ad un passeggero in aeroporto: ladri denunciati
Cultura

Capodanno in musica a Casteltermini, ospite d’eccezione la dj Georgia Mos
Palma di Montechiaro

Verso le amministrative a Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino ufficializza la ricandidatura
Ultime Notizie

Auto di lusso rubate ritrovate tra la vegetazione: al via le indagini
PRIMO PIANO

Trovato dai Carabinieri con droga e coltello sul lungomare, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv