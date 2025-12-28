Apertura

Porto Empedocle, a volto scoperto mette a segno furto in un bar-pasticceria:bottino da 2 mila euro

E'riuscito a portare via la cassetta del registratore di cassa contenente banconote e monete

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Furto ai danni di un bar – pasticceria di Porto Empedocle, non molto lontano dall’area portuale. A volto scoperto, ladro solitario, con l’utilizzo di un piede di porco ha scassinato la saracinesca d’ingresso, e una volta penetrato nell’esercizio commerciale, si è portato via la cassetta del registratore di cassa contenente banconote e monete per circa 2.000 euro.

I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e i loro colleghi della sezione Volanti di Agrigento, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.

