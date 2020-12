Vax day, Musumeci: “con vaccino inizia la stagione della speranza”

“Certo che mi vaccinerò, lo farò appena sarà il mio turno. Sarei stato pronto anche oggi“, ha detto all’Adnkronos il governatore siciliano Nello Musumeci dopo la vaccinazione del primo medico siciliano.

“Non voglio fare fughe in avanti – dice il governatore – Non ho dubbi di volerlo fare, ma siccome appartengo alla fascia degli anziani aspetterò il mio turno con quelli della mia generazione. Comincia oggi la stagione della speranza concreta, perche’ il vaccino e’ l’unico strumento per chiudere questa triste parentesi e tornare a riprenderci il diritto a costruire il nostro futuro senza condizionamenti. La battaglia, pero’, non e’ vinta– ha concluso Musumeci- oggi inizia una nuova fase che tutti dobbiamo condividere”.

Dopo la prima dose destinata a Massimo Geraci, primario del pronto soccorso del nosocomio, il secondo ad essere vaccinato e’ stato il presidente dell’Ordine dei Medici della Sicilia Toti Amato. Questa mattina saranno sottoposti al vaccino i nove rappresentanti dell’Ordine dei medici (uno per ogni provincia), cinque medici di medicina generale, cinque pediatri di libera scelta, cinque medici di continuita’ assistenziale e 10 rappresentanti del 118 (tra medici, infermieri e autisti soccorritori). Inoltre verranno sottoposti a vaccinazione tre rappresentanti dell’Ismett, tre della Fondazione Giglio di Cefalu’ e 15 dipendenti della stessa Arnas Civico. Nel pomeriggio tocchera’ ai primi 30 anziani delle Rsa. Nei giorni successivi e fino al 30 dicembre si procedera’ con le vaccinazioni al ritmo di 200 dosi giornaliere.

“Contiamo di vaccinare entro metà settembre oltre 3 milioni e mezzo di siciliani”, ha annunciato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. “Sono previste due fasi – spiega – la prima comincerà la prossima settimana e fino a metà aprile e poi dalla fine di aprile fino a metà settembre, se il calendario non dovesse subire intralci o intoppi”. “Prima il personale ospedaliero – dice – poi i vecchi, poi gli anziani, e poi i giovani di una certa età fino a raggiungere i 16 anni, con la speranza che non ci siano diffidenze da parte della gente, perché non abbiamo alternative al vaccino, pur con le riserve che ognuno può alimentare. Ma deve essere una scelta anche sofferta se serve”.