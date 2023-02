A Racalmuto si presenta la storia straordinaria di Ironadia_301

Sarà presentato a Racalmuto, suo paese natio, il documentario “Alza il volume” la storia di Nadia Lauricella, scritto e diretto da Angelo Jay Pecoraro.

L’influencer, nota sui social come Ironadia_301, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione che per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori si è scontrata con il pregiudizio e gli stereotipi, ma non si è data per vinta. La sua “rinascita” è la dimostrazione che si può andare oltre i propri limiti.

“Avevo un desiderio fin da bambina quello di far conoscere la vera Nadia non più per la sua disabilità ma bensì per la sua persona”, dichiara Ironadia_301.

La serata, organizzata dall’Associazione Motorlife con il patrocino del Comune di Racalmuto, si svolgerà giorno 12 Febbraio ore 21.00 al Teatro Regina Margherita di Racalmuto. Presenta Angelo Palermo.