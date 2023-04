Disservizi al poliambulatorio di Racalmuto, la segnalazione dei consiglieri Pagliaro e Gagliardo

“Troppi pensionamenti al Poliambulatorio A.S.P. di Racalmuto con la conseguenza di servizi insufficienti, oltre il grave ridimensionamento del consultorio familiare, che ha garantito un importante servizio pubblico occupandosi di prevenzione e assistenza sanitaria psicologia e sociale, oggi per la mancanza di figure professionali anche gli uffici amministrativi rischiano la stessa fine”. Cosi i consiglieri Gagliardo e Pagliaro che chiedono al primo cittadino Maniglia di preoccuparsi delle sorti del poliambulatorio e di interpellare il direttore generale dell’Asp di Agrigento e se occorre anche l’assessore regionale alla salute, per risolvere questo problema di notevoli proporzioni che rischia di diventare un macigno per tutta la comunità. “La mancanza di personale non consente il giusto svolgimento dell’attività e costringe l’utenza a rivolgersi al presidio di Canicattì, creando gravi disagi, anche economici,alla popolazione e soprattutto agli anziani e alle fasce più deboli“, si legge a conclusione della nota dei due consiglieri comunali.