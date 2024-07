Festa Maria Ss.Del Monte a Racalmuto, Carmelo Agró e’ il nuovo detentore della bandiera del cero dei borgesi

Proseguono i festeggiamenti a Racalmuto in onore di Maria Ss. del Monte. Un fiume di persone ieri si è riversata nel paese di Leonardo Sciascia per assistere alla “Pigliata di lu ciliu”.

Hanno sfilato i Ceri degli “emigrati”, dei “cicirara”, degli “ugliara” dei “borgesi”., tra bande musicali, tammurinara, corteo storico e cavalli con cavalieri.

All’arrivo dell’ultimo cero prima i fuochi d’artificio a ritmo di musica, e poi tra applausi e urla, ingranata la marcia del trattore, le bandiere hanno sventolato e due gruppi di giovani hanno corso per salire sul cero e prendere la bandiera. Una “lotta” finita bene e che ha visto il giovane Carmelo Agrò, sventolare con il suo gruppo di amici la bandiera con il volto di Maria Santissima del Monte e del Bambin Gesù. A chiudere la serata i fuochi d’artificio. Questa mattina si continua con le “prummissioni” cioè le promesse a cavallo per grazia ricevuta, e questa sera il grande carro con la statua della Madonna attraverserà le vie del paese.