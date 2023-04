La migliore pizza del mondo è di Racalmuto: vince Giuseppe Criminisi

La migliore pizza classica del mondo è di Racalmuto. Giuseppe Criminisi, della pizzeria “Il Carretto”, ha conquistato il campionato mondiale della Pizza. La trentesima edizione si è conclusa negli scorsi giorni a Parma. Oltre settecento i pizzaioli provenienti da tutto il mondo che si sono sfidati in diverse categorie. La più ambita, quella della pizza classica, è andata proprio a Giuseppe Criminisi.

Il giovane pizzaiolo sale dunque sul gradino più alto del podio dopo aver partecipato a diverse edizioni e porta il titolo nella provincia di Agrigento. Un orgoglio anche per la città di Racalmuto.

“Grazie alla mia tenacia, voglia e passione, ma soprattutto credendo in se stessi e nelle proprie capacità e potenzialità – dice Criminisi – si arriva sul tetto più alto del mondo. Questo è quello che ripaga tutto.” Arrivano i complimenti anche dal sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia: “Complimenti al nostro concittadino Giuseppe Criminisi per il grande successo raggiunto con grande orgoglio per i Racalmutesi.”