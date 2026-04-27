Racalmuto

Note di solidarietà a Racalmuto: raccolti 650euro per l’associazione Volontari di Strada

L'evento di solidarietà si è svolto nella cornice del Teatro Regina Margherita di Racalmuto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nella meravigliosa cornice del Teatro Regina Margherita di Racalmuto, si è svolto l’evento “Note di solidarietà”, organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori di Agrigento, dall’associazione Volontari di strada di Agrigento, dalla Fidapa di Racalmuto, dall’associazione Karusì di Racalmuto con il patrocinio del Comune di Racalmuto. Nel corso della serata, presentata da Salvatore Picone, sono stati eseguiti dieci brani del repertorio del gruppo “Isola Sonora”, con interventi artistici di Donatella animazione ed ospite della serata è stata la giovanissima Mia Arnone. Un pubblico entusiasta ha contribuito alla donazione a favore dell’associazione Volontari di strada: in totale il ricavato delle donazioni ammonta a 650 euro che serviranno come piccolo aiuto a chi ne ha bisogno. Assente alla manifestazione il sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno; tra i partecipanti il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza e tantissimi amici e fans di Mia Arnone e del gruppo Isola Sonora.  

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