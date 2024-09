Racalmuto, il sindaco Bongiorno incontra il nuovo comandante dei Carabinieri di Canicattì

Cambio di guardia al comando compagnia Carabinieri di Canicattì. Il maggiore Luigi Pacifico saluta la città, al suo posto arriva il capitano Davide Li Campli. Nella giornata di ieri gli ufficiali sono stati ricevuti al Comune di Racalmuto dove hanno incontrato il sindaco Calogero Bongiorno e gli assessori.

“È stato un incontro molto cordiale. Ho ringraziato il maggiore Pacifico per l’intensa e proficua attività svolta in 5 anni in favore della sicurezza del territorio e per i buoni rapporti istituzionali con il comune di Racalmuto, augurandogli buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico di responsabile del N.A.S di Palermo.

Al tempo stesso abbiamo dato il benvenuto al capitano Li Campli, nella certezza di una fattiva collaborazione istituzionale”, ha detto il sindaco Bongiorno. L’incontro si è concluso con una visita ai siti culturali ed i monumenti di Racalmuto.