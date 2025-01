Galleria Santa Lucia al buio, Anas: “in corso le azioni di manutenzione”

“Il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione a servizio della galleria Spinasanta, sita fra i km 146,500 e 147,380 della strada statale 118 e ricadente nel territorio di Agrigento, è dovuto a guasti significativi alla cabina di trasformazione MT/BT (media tensione/bassa tensione) aggravati dalla vetustà dei componenti e dall’usura avanzata delle dotazioni.Gli interventi di ripristino eseguiti, utilizzando le risorse disponibili per la manutenzione ricorrente, non hanno potuto interrompere il manifestarsi di nuovi malfunzionamenti ed il progredire della gravità dei guasti”. Cosi in una nota l’Anas rispondendo alla diffida da parte del sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro.

“Al momento sono in corso di definizione tecnica le ulteriori azioni correttive di manutenzione ricorrente che necessitano, per la loro complessità e per i loro limiti, del coordinamento con il gestore della fornitura elettrica in media tensione”, continua Anas. “Inoltre, i lavori di manutenzione programmata riguardanti la galleria Spinasanta interesseranno il consolidamento strutturale e l’impermeabilizzazione del fornice in direzione Agrigento, nonché l’adeguamento a norma degli impianti tecnologici di entrambi i fornici. L’importo finanziato si attesta a circa 20 milioni di euro e, una volta ultimata la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in corso di esecuzione, tali lavori prenderanno avvio entro la fine del mese di marzo 2025 e avranno una durata di circa 2 anni”, si legge a conclusione della nota.