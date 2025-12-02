Incendia tre auto della Guardia di Finanza, fermato il presunto autore (VIDEO)





Incendia l’auto della Guardia di finanza di Modica, nel Ragusano, e tenta la fuga. Fermato un sospettato nel corso di un’operazione delle fiamme gialle e della polizia di Stato. Il fermato e’ un tunisino di 53 anni, Hedi Mejiri, fortemente sospettato di aver incendiato, alle 3:50 del 27 novembre, un’auto di servizio delle Fiamme gialle di Modica, distruggendola completamente e causando seri danni ad altri due veicoli istituzionali vicini, oltre che alla facciata della caserma. Solo il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ancora piu’ gravi. Le indagini, avviate subito dalla Compagnia della Guardia di finanza di Modica con il supporto di polizia di Stato e dei carabinieri, e coordinate dalla Procura di Ragusa, hanno permesso di acquisire e analizzare le immagini della videosorveglianza, in modo da identificare l’autore dell’incendio e ricostruirne il percorso di avvicinamento alla caserma e la via di fuga.

Sulla base degli elementi raccolti, sono stati organizzati specifici appostamenti nel quartiere di Modica Alta, dove la polizia di Stato ha individuato una casa fatiscente usata come rifugio dal sospettato. I poliziotti sono entrati nell’abitazione e lo hanno trovato al primo piano, seduto al buio e illuminato solo da una candela accesa. Lo straniero, presente regolarmente sul territorio nazionale e con precedenti penali per incendio, danneggiamento e reati contro la persona, ha tentato di scappare saltando da una finestra del secondo piano appena ha visto gli agenti. E’ stato subito bloccato, impedendo che potesse estrarre un coltello nascosto nei pantaloni.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati sia gli abiti che l’uomo indossava la notte dell’incendio sia una valigia pronta con altri vestiti, elementi che hanno rafforzato il quadro della sua responsabilita’ e comprovato la sua volonta’ di fuga. L’uomo e’ stato quindi portato al commissariato di Polizia di Modica, dove sono state eseguite le procedure di fotosegnalamento e redatto il verbale di fermo, in collaborazione con i finanzieri, per i reati di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, e’ stato trasferito al carcere di Ragusa. Nell’udienza dell’1dicembre, il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.