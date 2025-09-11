In fiamme l’auto di un impiegato a Ravanusa, indagini 

Notte di fuoco a Ravanusa. L’Alfa Romeo 159 di proprietà di un impiegato cinquantenne è stata danneggiata da un incendio la cui natura è ancora da accertare. Il rogo è divampato nel centro del paese.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri che dovranno stabilire quanto accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.