In fiamme l’auto di un impiegato a Ravanusa, indagini 

L’Alfa Romeo 159 di proprietà di un impiegato cinquantenne è stata danneggiata da un incendio la cui natura è ancora da accertare

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Ravanusa. L’Alfa Romeo 159 di proprietà di un impiegato cinquantenne è stata danneggiata da un incendio la cui natura è ancora da accertare. Il rogo è divampato nel centro del paese.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri che dovranno stabilire quanto accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. 

