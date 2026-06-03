Ravanusa

Libero Consorzio, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione delle strade provinciali 

Inizieranno in tempi brevi nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Inizieranno in tempi brevi nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato firmato, infatti, il contratto d’appalto relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona est, opere necessarie all’eliminazione delle condizioni di pericolo lungo i vari tracciati determinate da frane e smottamenti.

I lavori saranno effettuati, entro 365 giorni dal verbale di consegna, dall’impresa Peloritana Appalti di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), aggiudicataria dell’appalto per un importo contrattuale di 1.957.000,00 euro più Iva, compresi 58.710,00 euro per oneri di sicurezza, e su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.  Il piano di interventi è stato finanziato, su progetto del Libero Consorzio, con i fondi previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria.

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