Pistola nascosta sotto un cumulo di pietre, assolto 48enne di Ravanusa

Non ha commesso il fatto. Il giudice del tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, ha disposto l’assoluzione di un quarantottenne di Ravanusa dalle accuse di detenzione illegale di pistola, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo era stato arrestato nel febbraio scorso a margine di una perquisizione dei carabinieri eseguita in una villetta ritenuta nella disponibilità del 48enne. In quell’occasione, sotto un cumulo di pietre, vennero trovate una pisola, delle munizioni e anche dell’hashish. L’uomo trascorse un anno tra custodia in carcere e domiciliari. Il tribunale, accogliendo le tesi degli avvocati Stefano e Ninfa Argento, ha disposto l’assoluzione per non avere commesso il fatto. La difesa, infatti, ha dimostrato che quell’edificio non fosse di esclusiva disponibilità dell’uomo.