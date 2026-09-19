In fiamme scooter di una casalinga, non si esclude pista dolosa
Al via le indagini delle forze dell’ordine. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa
Si indaga su un incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha carbonizzato uno scooter di proprietà di una casalinga 45enne. È accaduto a Sciacca, a non molta distanza dalla zona di mare, tra via Salvatore Allende e via Lido. Le fiamme hanno danneggiato un Piaggio Liberty. Il danno non è coperto da assicurazione.
Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto fumo e fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini delle forze dell’ordine. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.