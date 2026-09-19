In fiamme scooter di una casalinga, non si esclude pista dolosa 

Si indaga su un incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha carbonizzato uno scooter di proprietà di una casalinga 45enne. È accaduto a Sciacca, a non molta distanza dalla zona di mare, tra via Salvatore Allende e via Lido. Le fiamme hanno danneggiato un Piaggio Liberty. Il danno non è coperto da assicurazione.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto fumo e fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini delle forze dell’ordine. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.