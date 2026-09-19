Scontro frontale tra auto, morto 47enne: illesi donna incinta e bambino 

Un uomo di 47 anni Francesco Giacalone è morto ieri a tarda sera sulla statale 115, all’altezza del Baglio Basile, nel tratto tra Marsala e Petrosino in un incidente stradale. La vittima era su un’autovettura che si è scontrata frontalmente con un’altra auto.

Nell’incidente è stata coinvolta una terza vettura sulla quale viaggiava un’intera famiglia compresi una donna incinta e un bambino. Tutti sono rimasti illesi ma comunque trasferiti in ospedale per accertamenti. (FOTO PrimaPaginaMarsala).