Ravanusa

Pro Sport Ravanusa conquista la finale di Coppa Italia 2026 di calcio balilla paralimpico

I sei atleti in gara, sotto la guida di Giancarlo La Greca, hanno difeso il titolo e portato alto il nome di Ravanusa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Pro Sport Ravanusa, sotto la guida di Giancarlo La Greca, difende il titolo, e conquista la finale della Coppa Italia di calcio balilla paralimpico, che si è svolta a Besozzo, in provincia di Varese.

“A Varese conquistano la Coppa Italia di Calcio Balilla, portando in alto, attraverso lo sport paralimpico, il nome di Ravanusa. Bravi e complimenti ragazzi… un risultato straordinario di cui siamo profondamente orgogliosi. Un grande merito e un sentito plauso vanno al loro mister Giancarlo La Greca e al suo staff di operatori della Pro-Sport Ravanusa, che in questi anni hanno lavorato con passione e dedizione, accompagnando questi ragazzi verso traguardi sempre più importanti“, scrive orgoglioso il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola.

La manifestazione è stata promossa dalla FPICB (Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla), guidata dal Presidente Francesco Bonanno, punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

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