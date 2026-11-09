Un chilo di cocaina e marijuana nel bagagliaio dell’auto, arrestato 39enne

Un panetto di cocaina da oltre 1,2 chili nascosto nel cofano dell’auto e otto grammi di marijuana nel borsello. È quanto scoperto a Catania dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, che hanno arrestato un 39enne pregiudicato del posto nel quartiere San Giorgio. I militari hanno notato l’uomo alla guida di un’utilitaria in via dei Platani e, insospettiti da alcune manovre, lo hanno seguito a distanza in attesa del momento idoneo per il controllo.

Dopo aver fermato il veicolo in sicurezza, le Fiamme d’Argento hanno perquisito l’abitacolo scovando la marijuana sul sedile e il carico di cocaina ben celato all’interno del pannello del cofano posteriore. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e condotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.