Il cane King fiuta eroina, hashish e marijuana: arrestato 54enne

Un controllo mirato, condotto con il supporto di più articolazioni dell’Arma etnea, ha consentito ai Carabinieri di individuare diverse sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione di Fiumefreddo di Sicilia e di arrestare un uomo del posto, di 54 anni, indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Calatabiano, della Radiomobile di Giarre e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, ovvero un dispositivo congiunto finalizzato a verificare la possibile presenza di sostanze illegali all’interno dell’abitazione dell’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per precedenti reati commessi. Le pattuglie hanno dunque raggiunto l’appartamento del 54enne, dando il via alla perquisizione personale e domiciliare. Il fiuto del cane King ha subito indirizzato i Carabinieri verso la camera da letto dove, sul comò, sono stati scovate 3 bustine: in una c’erano 10 grammi di eroina, nell’altra quasi 3 di hashish e infine 1,50 grammi di marijuana. Sul comodino, invece, è stato recuperato uno spinello di marijuana e tabacco, pronto all’uso.

A completare il materiale sequestrato, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e diverse porzioni di cellophane, ritenute compatibili con il confezionamento delle sostanze in dosi. Tutto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre la droga sarà trasmessa al laboratorio competente per gli accertamenti qualitativi e quantitativi necessari a determinarne con esattezza la natura e le caratteristiche. Al termine delle operazioni, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale,il 54enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.