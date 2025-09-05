Ravanusa

Ravanusa investe sui giovani, quasi 30mila euro a chi apre attività in centro storico

È l’obiettivo di un bando che prevede il finanziamento a fondo perduto di 28.600 euro per l’apertura di sei nuove attività

“Mentre molti piccoli comuni siciliani fanno i conti con lo spopolamento e la chiusura delle attività tradizionali, qui si è scelto di percorrere una strada alternativa: quella della fiducia nei giovani e nell’imprenditoria. La giovane amministrazione, guidata dal sindaco Salvatore Pitrola, ha deciso di investire su coraggio e creatività per ridisegnare il futuro della città.” Lo dichiara in una nota il primo cittadino di Ravanusa.

“Il primo segnale concreto è arrivato con la riqualificazione di una villetta comunale abbandonata: uno spazio rigenerato e restituito alla cittadinanza. Proprio lì una ragazza di vent’anni ha aperto un ristorante di pesce con area giochi, trasformando un luogo spento in un punto di incontro per famiglie e ragazzi. Quella iniziativa è stata solo l’inizio. Oggi il Comune rilancia con un bando ambizioso: la nascita di sei nuove imprese, ciascuna sostenuta da un contributo a fondo perduto di 28.600 euro. Un progetto che, oltre a favorire l’occupazione, punta a restituire vitalità e identità al centro storico. Il filo conduttore è la ristorazione, ma interpretata in chiave contemporanea: tradizione e innovazione si fondono in proposte capaci di raccontare una Sicilia che non dimentica le proprie radici, ma sa rinnovarsi. L’obiettivo è creare un centro vivo e attrattivo, capace di stimolare economia e socialità. «Ravanusa vuole dimostrare che si può scegliere un’altra via», afferma l’amministrazione. E i fatti parlano: nuovi spazi utilizzati, giovani che investono, comunità che ritrova fiducia.”In una terra che spesso vede partire i suoi talenti, Ravanusa lancia un messaggio forte: qui c’è spazio per restare, costruire e realizzare i propri sogni.

