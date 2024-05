Ravanusa, rubato autocarro di una ditta di trasporti: indagini 

Furto a Ravanusa. L’autocarro di proprietà di una ditta di trasporti è stato rubato in pieno pomeriggio in via Buozzi, nel centro del paese. A fare la scoperta è stato un cinquantacinquenne autotrasportatore. Il veicolo è risultato essere coperto da assicurazione. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all’autore del furto. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona.