Agrigento

Non comunica la presenza di turisti nel suo B&b a Maddalusa, denunciato 

A finire nei guai il titolare della struttura ricettiva, un 40enne agrigentino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non ha comunicato la presenza di quattro turisti che soggiornavano nella sua struttura ricettiva nel quartiere di Maddalusa, ad Agrigento. Lo hanno scoperto i poliziotti della Digos che, negli ultimi giorni, stanno effettuando una serie di controlli principalmente sul fenomeno dell’abusivismo nel rione balneare. A finire nei guai il titolare di un B&B. Si tratta di un 40enne agrigentino, denunciato a piede a libero. Durante l’accertamento, infatti, gli agenti hanno riscontrato la presenza dei turisti nella struttura ricettiva. I nominativi non erano stati comunicati alla Questura così come prevede la legge. 

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