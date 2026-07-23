Agrigento
Non comunica la presenza di turisti nel suo B&b a Maddalusa, denunciato
A finire nei guai il titolare della struttura ricettiva, un 40enne agrigentino
Non ha comunicato la presenza di quattro turisti che soggiornavano nella sua struttura ricettiva nel quartiere di Maddalusa, ad Agrigento. Lo hanno scoperto i poliziotti della Digos che, negli ultimi giorni, stanno effettuando una serie di controlli principalmente sul fenomeno dell’abusivismo nel rione balneare. A finire nei guai il titolare di un B&B. Si tratta di un 40enne agrigentino, denunciato a piede a libero. Durante l’accertamento, infatti, gli agenti hanno riscontrato la presenza dei turisti nella struttura ricettiva. I nominativi non erano stati comunicati alla Questura così come prevede la legge.
Redazione
0 commenti