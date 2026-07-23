Va dai suoi animali in campagna e viene stroncato da malore, morto 79enne

Non riusciva a stare lontano dai suoi animali e, nonostante il caldo torrido, si è recato in campagna per accudirli. Lì, purtroppo, ha trovato la morte per un malore fatale. È accaduto a Sciacca, in un terreno in contrada Siracusa. Un 79enne del posto è deceduto in seguito ad un malore. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo tornare, hanno chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.