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Va dai suoi animali in campagna e viene stroncato da malore, morto 79enne

Dramma a Sciacca dove un 79enne è morto in seguito ad un malore, si era recato in campagna ad accudire gli animali

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Non riusciva a stare lontano dai suoi animali e, nonostante il caldo torrido, si è recato in campagna per accudirli. Lì, purtroppo, ha trovato la morte per un malore fatale. È accaduto a Sciacca, in un terreno in contrada Siracusa. Un 79enne del posto è deceduto in seguito ad un malore. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo tornare, hanno chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. 

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