Agrigento

Mancanza di autorizzazione allo scarico e gestione irregolare dei rifiuti: sigilli a ristorante

Denunciato anche un dipendente comunale: si cerca di comprendere se vi è stata un'omissione nel controllo delle certificazioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un’attività di controllo della Polizia Locale ha portato oggi pomeriggio ad Agrigento al sequestro preventivo di un noto ristorante che si trova nel pieno centro cittadino. Al termine di un’articolata attività d’indagine, sarebbero infatti emerse gravi irregolarità di natura ambientale che hanno fatto scattare immediatamente i sigilli al locale e la denuncia a piede libero del titolare, un imprenditore d’origine palermitana.

Le contestazioni principali riguardano l’assenza delle autorizzazioni necessarie per lo scarico dei reflui nella rete fognaria pubblica, oltre alla presenza di un deposito incontrollato di rifiuti all’interno degli spazi di pertinenza dell’attività. La vicenda, tuttavia, rischia di allargarsi ben oltre le responsabilità della proprietà.

Parallelamente agli accertamenti sul locale, si sarebbe infatti aperto un secondo e delicato capitolo di indagine. I riflettori degli investigatori si stanno concentrando sull’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico rimasta misteriosamente bloccata per anni nei cassetti degli uffici preposti. L’obiettivo delle verifiche è chiarire se dietro i prolungati ritardi amministrativi si celino omissioni colpose o veri e propri illeciti diretti ad agevolare o coprire l’irregolarità dell’attività commerciale. Un dipendente comunale in tal senso sarebbe stato denunciato a piede libero.

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